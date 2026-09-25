Con el viernes botanero inicia hoy 25 de septiembre la Jornada 10 del Apertura 2026 de Liga MX. Son dos los partidos programados a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.
Atlante vs Rayados y Tijuana vs Atlas son los partidos del viernes botanero en la Jornada 10.
Partidos en el viernes botanero de la Jornada 10 de Liga MX:
- Atlante vs Rayados | 19 horas |ESPN, Disney y Canal 7
- Tijuana vs Atlas | 21 horas | FOX One
Atlante vs Rayados: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 25 de septiembre
Atlante vs Rayados abren la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 25 de septiembre, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas de ESPN, Disney y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Atlante vs Rayados
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ESPN, Disney y Canal 7
Tijuana vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 25 de septiembre
Tijuana regresa a su cancha para recibir al Atlas en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 25 de septiembre, partido que se jugará a las 21 horas.
La plataforma de FOX One transmitirá el partido.
- Partido: Tijuana vs Atlas
- Fase: Jornada 10 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One