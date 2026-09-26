El gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, expresó sus condolencias por la muerte de Rubén Alberto Curiel y ofreció el apoyo que se requiera para esclarecer el caso.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Rubén Alberto Curiel Tejeda” Alejandro Armenta

Fue por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, que Armenta se pronunció por la muerte de Rubén Alberto Curiel, a quien recordó por el trabajo que realizó en el gobierno del estado.

Cabe destacar que el cuerpo sin vida del funcionario fue encontrado dentro de un automóvil con un impacto de bala, tras lo cual las autoridades dieron inicio a la investigación correspondiente.

Armenta lamenta muerte de Rubén Alberto Curiel y ofrece apoyo para esclarecer el caso

Al pronunciarse sobre la muerte de Rubén Alberto Curiel, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lamentó la pérdida y ofreció sus condolencias a los familiares del funcionario estatal.

En su mensaje, recordó que Rubén Alberto Curiel Tejeda fue su compañero en el gobierno de Puebla, debido a que estuvo al frente de la Coordinación General Jurídico en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ante el fallecimiento del funcionario, Alejandro Armenta garantizó que se dará todo el apoyo que se necesite para que se esclarezca el caso.

Alejandro Armenta lamenta muerte Rubén Alberto Curiel Tejeda (@armentapuebla_/X)

Rubén Alberto Curiel fue encontrado muerto

Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, fue encontrado muerto el 25 de septiembre en el Centro Integral de Servicios.

Alrededor de las 10:00 horas, personal de seguridad halló al funcionario dentro de un vehículo estacionado en el sótano 3 del inmueble ubicado en la capital poblana.

Los reportes refieren que el cuerpo de Rubén Alberto Curiel Tejada presentaba un impacto de bala, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla resguardaron el lugar.

De forma paralela, iniciaron los peritajes correspondientes, señalando en sus primeras indagatorias que la principal línea de investigación apunta a una muerte autoinfligida.

La autoridad ministerial confirmó que mantendrá abiertas las diligencias para esclarecer el deceso del ex titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.