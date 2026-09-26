Ricardo Salinas Méndez encabezó este viernes un contingente que, de acuerdo con información difundida por su equipo, reunió a más de 15 mil personas durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Acapulco, Guerrero.

La movilización se realizó con motivo del encuentro “Honestidad y Resultados”, en el que la presidenta presentó avances y proyectos de su administración para Guerrero en el Fórum Mundo Imperial, ubicado en la zona Diamante del puerto. Salinas Méndez acudió acompañado por el contingente para participar en el acto y expresar respaldo a la mandataria federal.

La gira “Honestidad y Resultados” forma parte del recorrido nacional de rendición de cuentas que realiza Sheinbaum después de presentar su Segundo Informe de Gobierno. La Presidencia de la República ha documentado encuentros similares en distintas entidades durante septiembre de 2026.

Claudia Sheinbaum presenta proyectos para Guerrero

Durante el encuentro en Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, según el comunicado, avances relacionados con programas sociales, vivienda e infraestructura para Guerrero.

Entre los proyectos señalados se encuentra una inversión de alrededor de 34 mil millones de pesos en programas sociales, así como la construcción de casi 51 mil viviendas, 22 nuevos bachilleratos y obras de infraestructura carretera, educativa y de salud.

La presencia de Ricardo Salinas Méndez se sumó a la participación de distintos sectores y liderazgos de Guerrero que acudieron al encuentro presidencial. Asimismo, se registró una asistencia de 15 mil personas.