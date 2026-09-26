Beatriz Mojica aseguró que en Guerrero hay unidad en Morena después de reunirse con Abelina López, con quien tuvo diferencia por la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación.

“En diálogo con la presidenta de nuestro Partido Morena Ariadna Montiel Reyes y nuestra compañera Abelina López Rodríguez, coincidimos en cuidar a nuestro movimiento Morena, seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento” Beatriz Mojica, coordinadora por Morena

Así lo informó la senadora morenista con licencia, tras su reunión con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y con Abelina López, a quien expresó su reconocimiento pese a la tensión durante la contienda.

Beatriz Mojica (Redes Sociales )

Beatriz Mojica se compromete a priorizar la unidad de Morena en Guerrero

Cuestionada por su reciente nombramiento como coordinadora de Morena en Guerrero, Beatriz Mojica detalló que hará trabajo de territorio, al mismo tiempo que buscará fortalecer la unidad interna por el bien del estado.

“Porque en nuestro partido sobre cualquier interés personal está el interés del pueblo de Guerrero” Beatriz Mojica, coordinadora por Morena

En cuanto a su presencia en el evento de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Expo Mundo Imperial, la coordinadora nacional de Guerrero explicó que asistió en calidad de ciudadana.

“Yo vengo aquí como una ciudadana, y venimos a acompañarla a nuestra Presidenta, aquí en los espacios en los que podamos participar” Beatriz Mojica, coordinadora por Morena

En entrevista con El Universal, la coordinadora reiteró que su asistencia tenía el fin de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, aseguró, es muy apreciada en Guerrero.

Beatriz Mojica apuesta por la unidad de Morena tras críticas de Abelina López (Morena)

Beatriz Mojica y Abelina López chocan por la coordinación de Morena en Guerrero

La designación de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero desató una disputa interna en el partido, luego de que Abelina López cuestionara el proceso y el resultado de las encuestas.

“Ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real” Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco

La polémica subió de tono cuando la morenista señaló que quienes festejaran la designación de Beatriz Mojica estarían festejando “la crónica de una muerte anunciada”.

También cuestionó su pasado político y recordó su participación en 2018 en una coalición integrada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, la actual coordinadora de Morena en Guerrero evitó responder a los ataques directos e hizo un llamado a mantener la unidad por el bien del partido.