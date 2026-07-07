La tercera edición de la Guelaguetza de Personas Mayores Toz Nakchho 2026, organizada por el Sistema DIF Oaxaca, reunió a mil 500 asistentes y a 12 delegaciones provenientes de las ocho regiones del estado en la Plaza de la Danza de Oaxaca de Juárez.

En presencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, destacó que las y los participantes llegaron desde distintas comunidades gracias al trabajo coordinado realizado por el organismo estatal.

A través de la Dirección de Desarrollo Familiar trabajamos con mucho gusto y cariño para ellas y ellos; este es el resultado de nuestro trabajo. Para nosotras y nosotros es muy importante atender a las personas mayores, ya que muchas veces se quedan solas. Irma Bolaños Quijano, presidenta honoraria del DIF Oaxaca

El encuentro tuvo como objetivo reconocer el papel de las personas mayores en la preservación de las tradiciones, la identidad y la riqueza cultural que distinguen a Oaxaca.

La ceremonia también contó con la presencia de la representante de la Diosa Centéotl, Enid Azucena Torres Agustiniano.

La Guelaguetza de Personas Mayores Toz Nakchho 2026 reunió a 12 delegaciones y mil 500 asistentes en Oaxaca. (cortesía)

Calenda abrió la celebración en el Centro Histórico

La jornada comenzó con una tradicional calenda que partió del atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán y recorrió el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.

Las delegaciones estuvieron acompañadas por bandas de música, marmotas, faroles y pirotecnia fría hasta llegar a la Plaza de la Danza, donde se desarrollaron las presentaciones culturales.

La Guelaguetza de Personas Mayores Toz Nakchho 2026 reunió a 12 delegaciones y mil 500 asistentes en Oaxaca. (cortesía)

Delegaciones compartieron tradiciones de las ocho regiones

La delegación de Santa Lucía del Camino abrió el programa con el tradicional Jarabe Ejuteco.

Posteriormente, San Melchor Betaza presentó sones y jarabes de la Sierra Juárez; San Mateo Yoloxochitlán mostró expresiones de la cultura mazateca y San Lorenzo Cacaotepec llevó al escenario chilenas de Santiago Pinotepa Nacional.

La programación incluyó también los sones y chilenas de Santa María Tonameca, el Jarabe Mixteco de Santiago Chazumba y la Danza de los Diablos presentada por Santiago Juxtlahuaca.

El público disfrutó además de la Sandunga de Santo Domingo Tehuantepec, el Fandanguito de San Pedro Totolápam, los sones y chilenas de Guadalupe Etla, así como la tradicional Flor de Piña presentada por la delegación de San Bartolo Tuxtepec.

La celebración concluyó con la participación de las Chinas Oaxaqueñas de Santa Cruz Xoxocotlán, cerrando una jornada dedicada al reconocimiento de las personas mayores como portadoras y transmisoras del patrimonio cultural de Oaxaca.