Desde la Ciudad de México, Salomón Jara Cruz presentó las actividades de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, celebración que refleja la herencia ancestral, cultural y artística del pueblo oaxaqueño.

El Gobernador de Oaxaca destacó que esta festividad representa el alma del estado a través de la música, la danza y el color, reuniendo cada año en el Cerro del Fortín a las delegaciones que muestran la riqueza cultural de las comunidades oaxaqueñas.

La Guelaguetza es muestra que la cultura no se desvanece con el tiempo, sino que persiste, permanece y florece, por lo que, en este mes de julio, el pueblo abrirá sus brazos a visitantes nacionales e internacionales, donde las delegaciones de las 16 culturas y pueblos afromexicanos compartirán con el mundo su riqueza. Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca.

Salomón Jara y Sectur impulsan la Guelaguetza 2026 rumbo al Mundial

Ante la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la cercanía del Mundial 2026 representa una oportunidad para mostrar al mundo la grandeza cultural de México y particularmente de Oaxaca.

La funcionaria señaló que la Guelaguetza es una de las celebraciones culturales más importantes a nivel internacional, al reunir las tradiciones, colores y expresiones artísticas de las ocho regiones del estado.

Asimismo, resaltó que no solo participan las delegaciones culturales, sino que todo Oaxaca se convierte en una plataforma de promoción de la historia, identidad y raíces de los pueblos originarios.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, Saymi Pineda Velasco, informó que el Lunes del Cerro y su Octava se realizarán los días 20 y 27 de julio con funciones a las 10:00 y 17:00 horas.

Más de 140 actividades formarán parte de la Guelaguetza 2026

Dentro de las actividades de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026” se encuentran los tradicionales Convites, programados para los días 1, 10 y 11 de julio, así como las Calendas Culturales del 18 y 25 de julio, que recorrerán las principales calles de Oaxaca de Juárez.

La celebración también incluirá actividades inclusivas como la Guelaguetza de Personas Mayores “Toz Nakchho” y el tianguis gastronómico “Desde mis raíces con sus sabores”, impulsados por el Sistema DIF Oaxaca.

En el ámbito económico y turístico se desarrollarán exposiciones artesanales, el Festival de los Moles y la tradicional Feria del Mezcal, mientras que en el área deportiva se llevarán a cabo el Maratón Internacional Guelaguetza 2026, la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro y el Tercer Torneo Internacional de Pelota Mixteca.

También habrá expresiones artísticas y culturales con la participación de 16 delegaciones, conciertos y actividades en lenguas originarias de la entidad.

Para las dos semanas del Lunes del Cerro y su Octava, las autoridades estiman la llegada de 149 mil turistas, una derrama económica superior a 668 millones de pesos y una ocupación hotelera del 83 por ciento.