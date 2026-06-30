La Fiscalía de Oaxaca descartó que los recientes asesinatos de alcaldes registrados en la entidad estén relacionados con el crimen organizado, sino que estarían relacionados con conflictos políticos y personales.

De acuerdo con la información, en las indagatorias de la Fiscalía de Oaxaca de los asesinato de alcaldes no se han encontrado elementos que permitan vincular estos casos con el crimen organizado.

Fiscalía de Oaxaca descarta que asesinatos de alcaldes estén ligados con crimen organizado

Durante su informe de avances de casos de entre 2025-2026, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer el resultado de las investigaciones en el asesinato de alcaldes y excaldes de la entidad.

José Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general de Oaxaca (FB: Bernardo Rodríguez Alamilla)

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla detalló que los asesinatos no tendrían relación con el crimen organizado sino que habría diferentes móviles ligados a tierras, diferencias políticas o conflictos familiares.

Entre los casos se encuentra el asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez. Según la Fiscalía de Oaxaca el homicidio habría derivado de una venganza política y no de actividades del crimen organizado.

Bernardo Rodríguez explicó que en Oaxaca existen municipios donde las tensiones por el poder local, conflictos agrarios y diferencias entre grupos comunitarios suelen escalar a hechos de violencia.

Asimismo, reconoció que algunos municipios enfrentan problemas de seguridad por la presencia de grupos delictivos; sin embargo, sostuvo que los asesinatos de alcaldes no forman parte de una estrategia del crimen organizado.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer todos los homicidios de funcionarios municipales y llevar ante la justicia a los responsables.