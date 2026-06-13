Un comando armado asesinó a Joel Ángel Bravo Martínez este sábado 13 de junio, mientras el alcalde de San Miguel Amatitlán se encontraba en su domicilio en esta comunidad del estado de Oaxaca.

El asesinato de Joel Ángel Bravo ocurre semanas después de que el alcalde denunció haber sido víctima de una emboscada en la carretera Acatlán-Oaxaca, por lo que solicitó protección adicional.

Pero ¿quién fue Joel Ángel Bravo Martínez? Te decimos todo lo que se sabe del alcalde de San Miguel Amatitlán que fue asesinado en Oaxaca.

¿Quién fue Joel Ángel Bravo Martínez?

Como militante del Partido Acción Nacional (PAN), Joel Ángel Bravo Martínez se encontraba al frente del municipio de San Miguel Amatitlán, en la región Mixteca de Oaxaca.

¿Quién fue Joel Ángel Bravo Martínez? (Redes sociales)

El alcalde oaxaqueño contaba con una amplia trayectoria en la política local y se encontraba en su tercer periodo al frente del ayuntamiento al momento de su asesinato.

¿Qué edad tenía Joel Ángel Bravo Martínez?

De acuerdo con la información, Joel Ángel Bravo Martínez tenía 53 años de edad cuando fue asesinado.

¿Joel Ángel Bravo Martínez estaba casado?

Hasta el momento, se desconoce si Joel Ángel Bravo Martínez tenía esposa o mantenía una relación sentimental.

¿Joel Ángel Bravo Martínez tenía hijos?

Pese a que reportes señalan que uno de sus hijos habría presenciado el ataque, no hay información más detalles sobre sus identidades.

¿Qué estudió Joel Ángel Bravo Martínez ?

La trayectoria académica de Joel Ángel Bravo Martínez es desconocida

¿Quién fue Joel Ángel Bravo Martínez? (Redes sociales)

¿Cuál era la trayectoria de Joel Ángel Bravo Martínez?

Actualmente, Joel Ángel Bravo Martínez se desempeñaba como alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, y previamente había desempeñado el mismo cargo dos veces más.

Previo a incursionar en la política, Joel Ángel Bravo Martínez administraba una empresa dedicada a la venta de libros. Fue en 2005 cuando lo designaron como agente municipal de Venta Uribe de Juárez, su comunidad de origen.

En dos ocasiones (2007 y 2010), intentó ir por la presidencia municipal de San Miguel Amatitlán, pero no lo logró. En 2013 ganó su primera elección, asumiendo el cargo para el periodo 2014-2016.