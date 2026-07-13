Eduardo Saavedra López, alcalde único constitucional de San Miguel Yogovana en Miahuatlán, Oaxaca, y reconocido líder comunitario, fue asesinado el 12 de julio de 2026 mientras realizaba labores de vigilancia tras detectar motocicletas sospechosas afuera de su domicilio.

Al intentar verificar los vehículos, los presuntos dueños lo atacaron con armas de fuego, provocando su muerte en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación y trascendió que los responsables ya fueron detenidos, en un hecho que conmociona a la comunidad.

¿Quién es Eduardo Saavedra? Alcalde municipal de San Miguel Yogovana

Eduardo Saavedra López era alcalde único constitucional de San Miguel Yogovan en Miahuatlán, Oaxaca, y reconocido líder comunitario de la zona.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió una carpeta de investigación por la muerte de Eduardo Saavedra.

Matan al alcalde de San Miguel Yogovana durante labores de vigilancia en Oaxaca (Especial )

¿Qué edad tenía Eduardo Saavedra?

Eduardo Saavedra nació en 1961, pero se desconoce la fecha exacta; tenía 65 años de edad.

¿Quién era la esposa de Eduardo Saavedra?

Se desconoce si Eduardo Saavedra estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Eduardo Saavedra?

Debido a que no se tiene la fecha exacta de nacimiento de Eduardo Saavedra, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Eduardo Saavedra?

Se desconoce si Eduardo Saavedra tenía hijos.

¿Qué estudió Eduardo Saavedra?

Se desconoce el grado académico de Eduardo Saavedra.

¿En qué trabajaba Eduardo Saavedra?

Eduardo Saavedra era líder comunitario de San Miguel Yogovana, quien se desempeñaba como alcalde único constitucional, un cargo tradicional que representa una figura de liderazgo en la comunidad.

El alcalde municipal de San Miguel Yogovana realizaba actividades de vigilancia el 12 de julio, luego de que delincuentes trataran de ingresas a la telesecundaria de la comunidad.

Eduardo Saavedra reportó dos motocicletas sospechosas afuera de su casa, por lo que al tratar de verificar los datos de los vehículos, los dueños dispararon contra él.

Trascendió que la Fiscalía del Estado había detenido a los responsables.