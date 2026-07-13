La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la muerte de Eduardo Saavedra, alcalde de San Miguel Yogovana en Miahuatlán, tras ser asesinado durante labores de vigilancia la madrugada del 12 de julio de 2026.

De acuerdo con las investigaciones, el edil Eduardo Saavedra fue atacado con armas de fuego por los presuntos propietarios de dos motocicletas que revisaba junto a la policía.

La FGEO aseguró que ya identificó a los responsables y desplegó operativos de inteligencia para dar con su paradero en Oaxaca, además de asegurar el inmueble y las unidades.

Fiscalía identifica a asesinos del alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca

Según, la Fiscalía del estado ya ha identificado a los asesinos del alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca, tras establecerse “líneas de investigación sólidas que permitieron la plena identificación de los probables responsables”.

De acuerdo con la síntesis, la Fiscalía determinó que los hechos ocurrieron cuando Eduardo Saavedra, alcalde de San Miguel Yogovana realizaba labores de vigilancia y donde detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio

Ante esto, el alcalde de San Miguel Yogovana habría solicitado apoyo policial para verificar el estatus de las motocicletas, sin embargo, los presuntos propietarios salieron del domicilio “con actitud agresiva y atacaron a la víctima con armas de fuego, quien perdió la vida en el lugar”.

Matan al alcalde de San Miguel Yogovana durante labores de vigilancia en Oaxaca (Fiscalía de Oaxaca )

Se busca a asesinos del alcalde de San Miguel Yogovana

Tras identificar a los asesinos del alcalde de San Miguel Yogovana, la Fiscalía del estado ya busca a los implicados por lo que ya se realizan trabajos operativos y de inteligencia correspondientes para dar con el paradero.

Así como las autoridades aseguraron el inmueble y las motocicletas para las investigaciones periciales correspondientes.