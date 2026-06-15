El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Oaxaca, Carlos Orocio Cruz y su hijo fueron asesinados en la comunidad de Cieneguilla, ubicada en el mismo municipio.

Carlos Orocio Cruz y su hijo Celestino Orocio se encontraban en una obra en construcción cuando fueron asesinados a balazos en la localidad de Cieneguilla el domingo 14 de junio.

Orocio había fungido como alcalde en el trienio anterior y su asesinato se suma al de Joel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, el día previo.

Fiscalía de Oaxaca inicia investigación por asesinato de Carlos Orocio Cruz

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que mediante la Vicefiscalía Regional de la Costa inició una investigación por el asesinato de Carlos Orocio y su hijo.

Inicialmente llegaron autoridades municipales y posteriormente un equipo multidisciplinario de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Instituto de Servicios Periciales.

Dichos servidores recolectaron indicios balísticos y levantaron los cuerpos para la necropsia de ley.

La Fiscalía de Oaxaca dijo que también inició las primeras entrevistas y diligencias para esclarecer la mecánica de los hechos, determinar el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Dos asesinatos de políticos en Oaxaca en un fin de semana

El caso de Carlos Orocio se suma al asesinato de Joel Bravo Martínez en su casa de San Miguel Amatitilán, Oaxaca.

En el caso de Joel Bravo se denunció un secuestro previo, intentos de extorsión y amenazas de muerte, además de una solicitud de protección al gobierno de Oaxaca la cual fue ignorada.