El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), realizó la Feria MTY Sostenible en el Museo Metropolitano de Monterrey, donde alrededor de 300 personas participaron en actividades educativas, recreativas y de concientización ambiental.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la educación ambiental y dar a conocer las acciones que impulsa el municipio para construir una ciudad más verde y resiliente.

Feria MTY Sostenible reúne actividades para cuidar el medio ambiente

Durante la jornada, realizada de 10:00 a 15:00 horas, se instaló un mercadito ambiental con 21 expositores de productos amigables con el medio ambiente.

También se llevaron a cabo talleres y dinámicas relacionadas con el cuidado de los ecosistemas, entre ellas la creación de jardines para polinizadores, compostaje en casa, conocimiento de abejas nativas y urbanas y elaboración de mariposas de origami.

Además, se realizó una actividad de la “lotería de la ciudad humana” y se promovió la adopción responsable de perros y gatos, con la participación de la Dirección de Bienestar Animal de Monterrey.

Monterrey impulsa participación ciudadana y protección de ecosistemas

Como parte de la Feria MTY Sostenible también se reconoció a los ganadores de los concursos de Dibujo Infantil Ambiental y Fotografía Ambiental, con nueve personas premiadas en cada categoría.

En el concurso de dibujo se contemplaron las categorías Acción por el Planeta, Árboles y parques de Monterrey y Polinizadores de Monterrey. Las nueve obras ganadoras permanecerán temporalmente en exhibición.

En Fotografía Ambiental, las categorías fueron Biodiversidad urbana, Área Natural Protegida Municipal Río la Silla y Calle y arquitectura urbana. Las nueve fotografías seleccionadas también fueron exhibidas durante el evento.

Monterrey impulsa educación ambiental con la Feria MTY Sostenible
Monterrey impulsa educación ambiental con la Feria MTY Sostenible (Cortesía )

La selección de fotografías contó con la participación de personal reconocido en materia ambiental y de la directora de Cambio Climático, Erika Morales Navarro.

La Feria MTY Sostenible forma parte del Pilar 3, Monterrey Sostenible, estrategia que busca promover una ciudad verde y resiliente mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas.

Con estas actividades, el Gobierno de Monterrey busca acercar a la ciudadanía herramientas y conocimientos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y la construcción de espacios urbanos más sostenibles.

Monterrey impulsa educación ambiental con la Feria MTY Sostenible
Monterrey impulsa educación ambiental con la Feria MTY Sostenible (Cortesía )