El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), realizó la Feria MTY Sostenible en el Museo Metropolitano de Monterrey, donde alrededor de 300 personas participaron en actividades educativas, recreativas y de concientización ambiental.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la educación ambiental y dar a conocer las acciones que impulsa el municipio para construir una ciudad más verde y resiliente.

Feria MTY Sostenible reúne actividades para cuidar el medio ambiente

Durante la jornada, realizada de 10:00 a 15:00 horas, se instaló un mercadito ambiental con 21 expositores de productos amigables con el medio ambiente.

También se llevaron a cabo talleres y dinámicas relacionadas con el cuidado de los ecosistemas, entre ellas la creación de jardines para polinizadores, compostaje en casa, conocimiento de abejas nativas y urbanas y elaboración de mariposas de origami.

Además, se realizó una actividad de la “lotería de la ciudad humana” y se promovió la adopción responsable de perros y gatos, con la participación de la Dirección de Bienestar Animal de Monterrey.

Monterrey impulsa participación ciudadana y protección de ecosistemas

Como parte de la Feria MTY Sostenible también se reconoció a los ganadores de los concursos de Dibujo Infantil Ambiental y Fotografía Ambiental, con nueve personas premiadas en cada categoría.

En el concurso de dibujo se contemplaron las categorías Acción por el Planeta, Árboles y parques de Monterrey y Polinizadores de Monterrey. Las nueve obras ganadoras permanecerán temporalmente en exhibición.

En Fotografía Ambiental, las categorías fueron Biodiversidad urbana, Área Natural Protegida Municipal Río la Silla y Calle y arquitectura urbana. Las nueve fotografías seleccionadas también fueron exhibidas durante el evento.

Monterrey impulsa educación ambiental con la Feria MTY Sostenible (Cortesía )

La selección de fotografías contó con la participación de personal reconocido en materia ambiental y de la directora de Cambio Climático, Erika Morales Navarro.

La Feria MTY Sostenible forma parte del Pilar 3, Monterrey Sostenible, estrategia que busca promover una ciudad verde y resiliente mediante la educación ambiental, la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas.

Con estas actividades, el Gobierno de Monterrey busca acercar a la ciudadanía herramientas y conocimientos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y la construcción de espacios urbanos más sostenibles.