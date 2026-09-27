El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, visitó este domingo Juchitán de Zaragoza, donde refrendó el compromiso de su gobierno para mantener presencia y acompañamiento permanente en el municipio, con el objetivo de fortalecer la seguridad, gobernabilidad, paz y tranquilidad.

Durante su recorrido, Jara Cruz señaló que las familias juchitecas no están solas y destacó que se mantiene una coordinación con autoridades federales y estatales para atender las necesidades de la población y sumar capacidades en materia de seguridad.

Salomón Jara mantiene coordinación para fortalecer la seguridad en Juchitán

Durante su visita al municipio, el gobernador destacó que las instituciones de los distintos órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad y atender las necesidades de las familias de Juchitán.

Jara Cruz refrendó que su administración mantendrá el acompañamiento en esta nueva etapa, con acciones encaminadas a preservar el orden y generar condiciones de paz y bienestar para la población.

La visita de Salomón Jara se realizó después de la designación de Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal de Juchitán de Zaragoza.

Salomón Jara garantiza coordinación para la gobernabilidad de Juchitán (Cortesía )

Con esta designación se establecerá una coordinación directa entre el gobierno estatal y el comisionado municipal para garantizar la continuidad de los servicios públicos y atender de manera inmediata los asuntos prioritarios de la localidad.

El gobernador señaló que esta nueva etapa contará con el acompañamiento de su administración y de las instituciones federales y estatales.

Gobierno de Oaxaca refrenda apoyo a las familias de Juchitán

Salomón Jara Cruz reiteró que el gobierno estatal trabajará de manera coordinada con el comisionado municipal y las instituciones correspondientes para fortalecer la seguridad, preservar el orden y generar condiciones de paz y bienestar.

Durante su recorrido por Juchitán, el mandatario estatal refrendó que las familias del municipio cuentan con el acompañamiento de su gobierno y que se mantendrá el trabajo coordinado para atender sus necesidades.

Con ello, la administración estatal señaló que continuará sumando capacidades con las autoridades federales y municipales para mantener la presencia institucional y atender los asuntos prioritarios de Juchitán de Zaragoza.