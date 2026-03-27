Un funcionario de Oaxaca fue separado de su cargo como confirmó el ayuntamiento; sin embargo, la investigación por intento de abuso sexual sigue sin avances.

De acuerdo con lo que se sabe de la denuncia, el intento de abuso sexual tuvo lugar dentro del mismo palacio municipal de Oaxaca, aunque no se ha dado a conocer el nombre del funcionario.

Ayuntamiento de Oaxaca separa del cargo a funcionario por denuncia de intento de abuso

Tras darse a conocer la denuncia contra el funcionario y pese a ser separado del cargo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha abierto la carpeta de investigación por intento de abuso sexual.

Acorde con lo señalado, ni las autoridades municipales ni la presunta víctima han presentado una denuncia formal, tal como explicó la fiscal especializada Margarita Guzmán.

Funcionario del ayuntamiento de Oaxaca es acusado de intento de abuso sexual (Oaxaca de Juárez)

El ayuntamiento de Oaxaca señaló en comunicado que tras darse a conocer la denuncia por redes sociales, se activó de manera inmediata un protocolo de atención y protección.

Esto a través del Instituto Municipal de la Mujer; no obstante, no se han dado a conocer más detalles a tres días de confirmar el conocimiento de la denuncia de parte del ayuntamiento de Oaxaca.

Lo que se sabe del intento de abuso sexual se dio a conocer por redes sociales, referente a que los hechos ocurrieron en el ayuntamiento y se evitó gracias a los gritos de ayuda de la víctima.

Ayuntamiento de Oaxaca separa del cargo a funcionario por denuncia de intento de abuso

Derivado de la denuncia, el ayuntamiento de Oaxaca señaló que como medida preventiva y mientras se desarrollan las investigaciones, el funcionario fue separado del cargo.

Asimismo, señaló que se continuará la atención a la ciudadanía, por lo que se designó un encargado de despacho para suplir al funcionario.

Acorde con los señalamientos, se trataría del Jefe de Departamento de Registro de Contribuyentes, adscrito a la Tesorería Municipal.