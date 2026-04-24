Elementos de la policía de Piedras Negras, Coahuila desalojaron por la fuerza a Lorenzo Menera Sierra luego de que se negara a abandonar la oficina; el funcionario está acusado de irregularidades en su gestión.

De acuerdo con la información, el operativo ocurrió cerca de las 3:00 de la tarde de este jueves 23 de abril luego de que el funcionario del agua en Coahuila se atrincheró por casi 48 horas en su oficina.

Desalojan por la fuerza a Lorenzo Menera, funcionario del agua en Coahuila, por irregularidades

Lorenzo Menera Sierra, gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Coahuila, fue destituido de su cargo por presuntas irregularidades durante su gestión.

El funcionario del agua se negó a aceptar su destitución y se atrincheró en su oficina por casi 48 horas, por lo que se realizó un operativo para desalojarlo por la fuerza; policías tuvieron que cargarlo.

A través de redes sociales comenzó se divulgó un video que muestra cómo policías estatales y municipales entran a la oficina de Lorenzo Menera y lo toman de brazos y piernas para sacarlo del Ayuntamiento.

El ahora ex funcionario del agua en Coahuila solicitó un amparo, recurso que fue detenido por el Juzgado Tercero de Distrito, por lo que no podrá seguir en el cargo. Autoridades buscan nuevo gente del SIMAS.