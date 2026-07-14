Las autoridades de Sonora siguen avanzando en la investigación de la fuga de tres reos del Cereso número 2 de Hermosillo, y se ha informado sobre la detención de cuatro presuntos implicados en el caso.

De acuerdo con la información, los detenidos son mandos del sistema penitenciario y un integrante del personal operativo, quienes son investigados por presuntas omisiones que habrían facilitado la evasión.

Detienen a presuntos implicados en la fuga de reos en Hermosillo; continúa la investigación

Gustavo Rómulo Salas, fiscal de Sonora, informó que se han realizado cuatro detenciones por la fuga de reos en Hermosillo:

“Ya tenemos cuatro personas detenidas que, lamentablemente, incurrieron en responsabilidad por las omisiones que realizaron al no impedir la evasión de estos sujetos”. Gustavo Rómulo Salas

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora. (Cuarto Oscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El fiscal de Sonora detalló que, desde las primeras horas del sábado, se obtuvieron las órdenes de reaprehensión contra los reos, lo que permitió activar alertas de búsqueda en Sonora, otras entidades e incluso a nivel internacional.

Por su parte, Braulio Martínez, secretario de Seguridad de Sonora, explicó que el reporte de la evasión fue recibido alrededor de las 3:15 a.m., por lo que se activó de inmediato el protocolo interno del Cereso y el Código Rojo.

Tras un pase de lista extraordinario, se confirmó la ausencia de:

Francisco Manuel Romero Carranza

Paul Alexis Téllez Holguín

Omar Milán Tena

La Fiscalía de Sonora mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió la fuga y determinar las responsabilidades, mientras continúa el operativo para lograr la recaptura de los tres reos.

Cabe mencionar que, como parte de las acciones de búsqueda, la Fiscalía de Sonora activó una recompensa de hasta 1 millón de pesos por cada uno de los tres reos que se fugaron.