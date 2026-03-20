Erik “Terrible” Morales, exboxeador mexicano fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado en la ciudad de Tijuana.

Morales fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por una exempleada del Ayuntamiento de Tijuana.

La denunciante trabajó con Erik Morales cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar.

¿Qué determinó el juez encargado del caso de Erik Morales?

Un juez determinó la vinculación del exboxeador Erik Morales en una audiencia que duró varias horas.

En dicha audiencia, le aplicaron a Erik Morales como medidas cautelares que no se acerque a la presunta víctima, tampoco contactarla o molestarla.

Se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación sobre la denuncia contra Erik Morales.

La audiencia judicial había sido cancelada en cuatro ocasiones anteriores.

Érik Morales

¿Por qué fue denunciado Erik Morales?

De acuerdo a los reportes sobre el caso contra Erik Morales, una de las empleadas de la Secretaría del Bienestar de Tijuana, Baja California, fue quien interpuso la denuncia en contra de su jefe a mediados del 2025.

El argumento de la denuncia fue que Morales la encerró en su oficina, tras llamarla para atender cuestiones de trabajo.

Al ingresar al despacho de Erik Morales, este le pidió tener relaciones sexuales y ella se negó.

Hubo un forcejeo durante el cual el exboxeador la habría tocado sin consentimiento.

Dichos tocamientos de Erik Morales sobre su entonces subordinada, habrían sido en zonas del cuerpo como los glúteos y el cuello.

El intento de agresión ocurrió el viernes 4 de julio de 2025, pero la denuncia formal se presentó hasta el 10 de julio ante la Fiscalía General de Baja California.