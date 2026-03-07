El doctor Vicente Plascencia Valadez renunció a su puesto como director del Hospital Infantil de Tamaulipas (HIT) luego ser señalado por ignorar un caso de abuso sexual denunciado por dos doctoras.

“Hoy dejo el cargo de la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas, pero no mis principios de verdad, de justicia y protección para las víctimas de estas situaciones” Vicente Plascencia Valadez, director del HIT

Vicente Plascencia Valadez defendió que su renuncia es para no dañar el prestigio y trabajo de la institución, e incluso mencionó que se va “con la conciencia tranquila, el alma en paz y la frente en alto”.

De acuerdo con las dos doctoras de pediatría, la agresión por parte de un sujeto desconocido ocurrió la madrugada del 30 de diciembre del 2025, en uno de los espacios de descanso para residentes del HIT.

Doctora exige justicia tras ser violada en hospital de Tamaulipas (Redes sociales)

Vicente Plascencia Valadez confirmó que continuará como cirujano en el HIT mientras las autoridades avanzan en la investigación

Al justificar su renuncia, el doctor Vicente Plascencia Valadez dijo que su carrera se ha construido con principios y respeto, por lo que consideró pertinente dejar su cargo en el Hospital de Tamaulipas y no entorpecer las investigaciones.

Por este caso, Vicente Plascencia Valadez fijo confiar en que las autoridades llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias y así castigar al sujeto responsable.

Finalmente, Vicente Plascencia Valadez mencionó que ahora trabajará como cirujano plástico y reconstructivo en la institución, en donde ha laborado durante 37 años.

Solo unos minutos después de la renuncia del directivo, se informó que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas habrían detenido a un hombre de 27 años de edad, presunto responsable de la agresión sexual.