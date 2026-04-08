La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) abrió una carpeta de investigación contra Carlos Esteban Robles Reyes, médico residente del Hospital de Especialidades “Dr. Aurelio Valdivieso”, tras denuncias de 15 mujeres por violencia sexual, digital y psicológica desde 2020.

Colectivos feministas como DLR y Marea Lila han visibilizado el caso en redes sociales, mostrando capturas de pantalla de contenido íntimo difundido en grupos de Telegram.

Aunque el hospital confirmó que el médico Carlos Esteban Robles Reyes sigue laborando, la FGE ya analiza responsabilidades conforme al Código Penal de Oaxaca.

Médico residente acusado por violencia sexual continúa laborando con normalidad

Tras darse a conocer la denuncia el hospital donde labora, a través de la coordinación del IMSS Bienestar de Oaxaca, se aseguró que el médico continúa con sus funciones en la unidad de salud.

A la par prometieron estar pendientes en la evolución del caso, resaltando que no han recibido notificaciones ni reportes oficiales contra Carlos Esteban Robles Reyes.

Muchos de los testimonios datan del 2020 y 2021, donde mujeres ya habían denunciado las conductas del médico residente.

En aquellos años se expuso en grupos de Facebook que el sujeto acosaba a sus compañeras y amigas. Sin embargo, muchas de ellas habrían preferido no proceder.

Hospital de Especialidades “Dr. Aurelio Valdivieso” (Google)

Por su parte, el Departamento de Educación e Investigación informó que en próximos días comunicarán las actualizaciones del caso.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Oaxaca, quienes incurran en el delito de difundir contenido íntimo sin consentimiento pueden ser acreedores a una sentencia de hasta ocho años de cárcel.