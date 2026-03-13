Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como Fer Italia, fue encontrado culpable este viernes 13 de marzo por abuso sexual contra una menor; recibirá sentencia condenatoria.

En enero y marzo de 2024, Fer Italia llevó a la menor de 16 años con engaños a su domicilio en Huixquilucan, Estado de México, aunque no sería la única víctima del creador de contenido.

Fer Italia es culpable de abuso sexual contra una menor de edad en el Estado de México

Un juez del Estado de México declaró culpable a Fer Italia por el delito de violación -abuso sexual- en agravio de una menor de edad, por lo que recibirá sentencia condenatoria.

La audiencia se llevó a cabo este viernes 13 de marzo en el penal de Tlalnepantla, en donde permanece desde su detención en agosto de 2024, cuando perdió su libertad condicional.

Fer Italia es declarado culpable de abuso sexual contra una menor (Especial)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó suficientes datos de prueba para comprobar el delito de Fer Italia en agravio de la menor de edad.

Habría abusado de la menor el 11 de enero y 22 de marzo de 2024, en su domicilio en la colonia Constitución de 1917, en Huixquilucan, Estado de México.

En la segunda ocasión, Fer Italia habría forzado a la menor mediante coacción, ya que amenazó con difundir material gráfico íntimo de la joven de 16 años.

A su vez, Fer Italia todavía enfrenta un segundo proceso, abuso sexual contra quien fue su pareja, en al menos tres ocasiones.

Fer Italia recibirá sentencia el próximo martes 17 de marzo

Fer Italia enfrentará una segunda audiencia para recibir su sentencia el próximo 17 de marzo, igualmente en el penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Acorde con el Código Penal del Estado de México, el delito de abuso sexual se condena con hasta 20 años de prisión; sin embargo, aumenta por agravantes.

En este caso, Fer Italia violentó a una menor, por lo que podría recibir más de 30 años de cárcel por abuso sexual infantil.