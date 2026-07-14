A una semana del asesinato de Diana Marina, se informó que el presunto feminicida, Fernando “N”, murió el jueves 9 de julio de 2026 en Amecameca, Estado de México, tras ser baleado por autoridades federales.

Según los reportes, Fernando “N” se refugió en Amecameca después de asesinar a su pareja en Saltillo, Coahuila, el pasado 6 de julio, tan solo diez meses después de haberle pedido matrimonio.

Elementos federales lograron ubicarlo, pero al intentar escapar de su arresto, el sujeto recibió un disparo y fue llevado con vida al Hospital General Valentín Gómez Farías, donde murió mientras recibía atención médica.

Fernando 'N' le pide matrimonio a Diana Marina en septiembre de 2025. (Especial)

Fernando “N” fue encontrado en Amecameca y abatido tras feminicidio de Diana Marina

A partir del feminicidio de Diana Marina, la Fiscalía General del Estado desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Fernando “N”, su esposo y principal sospechoso del crimen.

En la búsqueda también participaron autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, al informarse que el presunto feminicida contaba con contactos en ambas zonas.

Los trabajos de inteligencia permitieron ubicarlo primero en la capital del país y luego en Amecameca, donde supuestamente se escondía en la casa de un conocido.

Al intentar detenerlo, agentes federales le pidieron a Fernando “N” que se identificara, pero él se negó y trató de huir, iniciando una persecución que terminó con disparos en su contra y su posterior muerte.

Le pidió matrimonio y meses después asesinó a Diana Marina en Saltillo, Coahuila. (Especial)

Permanece sin reclamar el cuerpo de Fernando “N”, presunto feminicida de Diana Marina

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento ningún familiar se ha presentado ante el Servicio Médico Forense para reclamar el cuerpo de Fernando “N” tras ser abatido el 9 de julio.

Sin embargo, es de destacar que su hermana, la activista Mónica Araceli Herrerías, le había hecho un llamado a Fernando “N” el 13 de julio para que se entregara a las autoridades.