El periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica, fue asesinado la tarde de este viernes 9 de octubre en un ataque armado en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con la información, el ataque se dio dentro de un inmueble del barrio La Planta. El periodista se encontraba acompañado de una mujer, quien resultó gravemente herida.

Ataque armado acaba con la vida de Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica

Hamurabi Huesca Manzano, director de Pinotepa Comunica, fue víctima de un ataque armado junto a una mujer. Él perdió la vida en el lugar y su acompañante fue trasladada al hospital dada la gravedad de sus heridas.

El homicidio generó reacciones entre periodistas y comunicadores, quienes condenaron el crimen y exigieron a las autoridades investigar los hechos e identificar a los responsables.

Asesinan a Hamurabi Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica (Redes sociales)

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer públicamente el móvil del homicidio ni confirmar que la agresión estuviera relacionada directamente con su labor periodística.

Hamurabi Huesca Manzano, quien también sería taxista, se dedicaba a difundir información de interés para los habitantes de Santiago Pinotepa Nacional y otras comunidades de la región de la Costa de Oaxaca.

La muerte de Huesca Manzano vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los periodistas en México, particularmente en regiones donde la violencia afecta el trabajo informativo.

Fiscalía confirma ataque en el que fue asesinado Hamurabi Huesca Manzano

La Fiscalía de Oaxaca ya investiga el ataque armado registrado en Santiago Pinotepa Nacional donde murieron tres hombres; entre ellos, el periodista Hamurabi Huesca Manzano.

Una de las líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales, aunque las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el ataque estaba dirigido contra D. A. S. A., alias “El Darío”, quien resultó herido y trasladado de urgencia a un hospital regional para recibir atención médica.