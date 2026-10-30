Adán Rodríguez, regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado junto a su esposa Martha Reyes Salinas durante un ataque armado en el municipio de Indaparapeo, en el estado de Michoacán.

Guillermo Valencia Reyes, dirigente del PRI en Michoacán, condenó el asesinato de Adán Rodríguez y su esposa, y exigió justicia a las autoridades estatales.

Regidor del PRI fue asesinado tras amenazas del crimen organizado en Indaparapeo

A través de sus redes sociales, Valencia Reyes acusó que Adán Rodríguez y Martha Reyes Salinas habrían sido asesinados tras recibir amenazas del crimen organizado.

Afirmó que el regidor priísta y su familia fueron amenazados con la intención de que abandonaran la comunidad de El Triunfo, en Indaparapeo.

No obstante, Adán Rodríguez se habría negado a ceder ante estos actos de intimidación, por lo que fue emboscado por hombres armados cuando viajaba la noche del miércoles 28 de octubre en compañía de su esposa e hijo.

De acuerdo con Valencia Reyes, autoridades confirmaron la muerte del regidor del PRI y su esposa; en tanto, su hijo se debate entre la vida y la muerte.

Asesinan a regidor del PRI y a su esposa durante ataque armado en Indaparapeo (Gob Indaparapeo )

Tras esta noticia, el líder priísta pidió honrar la valentía de Adán Rodríguez, quien dijo se opuso a ser desplazado ante la presencia de grupos criminales en “la tierra que lo vio nacer”.

Valencia Reyes llamó a que la Fiscalía de Michoacán realice las investigaciones correspondientes , con el objetivo de detener a los responsables de este crimen.

Tras su mensaje, manifestó que acudiría al funeral de Adán Rodríguez y su esposa, poniendo “su vida en manos de Dios” al responsabilizar al gobierno de Michoacán por la falta de seguridad.