El periodista y activista ambiental Alex Serna fue localizado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido en Zihuatanejo tras denunciar irregularidades de una empresa de procesamiento de mango.

La muerte de Alex Serna en habría sido confirmada a través de un comunicado de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, quien exigió realizar una investigación exhaustiva del caso.

CDHEG confirma muerte de Alex Serna, periodista y activista desaparecido en Zihuatanejo

El periodista y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, fue localizado sin vida después de permanecer desaparecido desde el pasado 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero.

CDHEG confirma muerte de Alex Serna, periodista y activista desaparecido en Zihuatanejo (CDHEG)

De acuerdo con la información, autoridades localizaron dos días después un cuerpo con huellas de violencia al interior de un tambo abandonado sobre la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco.

El cuerpo habría permanecido en calidad de “no identificado” en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Zihuatanejo. Recientemente, la CDHEG confirmó que los restos pertenecían a Alex Serna.

Antes de desaparecer, Alex Serna denunció haber recibido amenazas a través de redes por hacer públicas irregularidades en una empresa deshidratadora de mango, ubicada en la comunidad de La Saladita.

Alex Serna era reconocido en Zihuatanejo por documentar problemáticas ambientales, presuntos actos de corrupción y conflictos relacionados con proyectos privados y autoridades locales.

Tras confirmarse la muerte de Alex Serna, colectivos de derechos humanos han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen contra el periodista y castigar a los responsables.