Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave, Sinaloa, aseguró desconocer los señalamientos del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la presunta corrupción y omisión de autoridades que habrían permitido la operación de grupos del narcotráfico.

“Pues ya son declaraciones del Gobierno federal que ellos tienen su sustento, entonces nosotros no tenemos conocimiento de esto” Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave

Sus declaraciones ocurren poco después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, operativo que dejó un saldo de 20 muertos, 16 presuntos agresores y cuatro militares. Además, 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resultaron heridos.

El pasado 23 de noviembre, durante la conferencia mañanera del pueblo, Omar García Harfuch ofreció detalles del operativo realizado por las Fuerzas Armadas para capturar a “El Chapo Isidro” y señaló que la impunidad con la que operaba el grupo criminal también fue posible por la corrupción y omisión de autoridades.

“Pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que simplemente por omisión permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Alcaldesa de Guasave nieva convocatoria tras detención de El Chapo Isidro

Por otra parte, ante los señalamientos de Omar García Harfuch y su presencia en Culiacán, Cecilia Ramírez Montoya aseguró que las autoridades municipales de Guasave no han sido convocadas a ninguna reunión con el Gabinete de Seguridad tras la detención de “El Chapo Isidro”.

Sin embargo, señaló que podrían recibir instrucciones durante el día y que atenderá cualquier convocatoria si la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, se lo solicita.

“No sabemos, no hemos sido convocados, pero en el trayecto del día a lo mejor recibimos algunas instrucciones y estaremos acudiendo al llamado si la gobernadora así nos lo informa”, expresó.

Guasave trabaja para restablecer el orden tras operativo contra El Chapo Isidro

Tras la captura de “El Chapo Isidro”, Cecilia Ramírez Montoya informó que su administración continúa trabajando para restablecer el orden en Guasave, mediante labores de limpieza en calles y carreteras, así como el retiro de vehículos incendiados que quedaron abandonados en distintos puntos del municipio.

La alcaldesa indicó que todavía hay cerca de 15 vehículos pendientes de retirar, luego de los enfrentamientos registrados entre presuntos integrantes del denominado Cártel de Guasave y elementos del Ejército mexicano.

Ante esta situación, aseguró que el municipio mantiene los patrullajes de seguridad con el objetivo de recuperar la tranquilidad de las familias de Guasave.