El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, pidió respetar la libertad de expresión y expresó sus condolencias a la familia del comunicador y al gremio periodístico.

“Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico.



Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) July 22, 2026

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 22 de julio de 2026 en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Tras el crimen, Salomón Jara informó que solicitó la coordinación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer las investigaciones.

Salomón Jara pide respetar la libertad de expresión tras asesinato de Francisco Alejandro Leyva

El gobernador de Oaxaca reconoció que Francisco Alejandro Leyva fue crítico de su administración, como muchos otros periodistas, y subrayó que estaba en su derecho de cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones.

Jara afirmó que su gobierno seguirá siendo respetuoso de la crítica y de la libertad de expresión, al sostener que “ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia”.

No obstante, de acuerdo con Infobae México, en meses recientes el periodista había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.

Pese a ello, el mandatario llamó a no especular sobre el móvil del asesinato y reiteró que su postura es clara: “que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad”.

Salomón Jara solicita apoyo de la Fiscalía de Oaxaca y la FGR para investigar el asesinato de Francisco Alejandro Leyva

Salomón Jara informó que solicitó la coordinación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

El objetivo, explicó, es fortalecer las investigaciones y garantizar que se agoten todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar.

Asimismo, aseguró que corresponde realizar una investigación seria, profesional y transparente que permita identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.