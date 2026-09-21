Antonino Morales, senador por Oaxaca, respaldó las acciones en materia de seguridad impulsadas por el gobernador Salomón Jara Cruz, entre ellas la creación y presentación de la Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”, que se suma a una inversión superior a mil 290 millones de pesos desde 2022 para combatir al crimen.

Durante una conferencia de prensa, el gobernador presentó la nueva corporación, integrada por 50 elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 50 de la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión de 171 millones 98 mil 967.98 pesos.

De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, la Fuerza Binnizá contará con elementos y equipo especializado para reforzar la prevención, combate y atención de delitos en las regiones con mayores retos.

Oaxaca avanza con humanismo y firmeza; no habrá tregua para quienes pretendan generar miedo o violencia. Antonino Morales, Senador por Oaxaca.

Antonino Morales destaca reducción de delitos de alto impacto en Oaxaca

Antonino Morales Toledo subrayó que los delitos de alto impacto registraron una disminución de 38 por ciento, resultado que atribuyó a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender las causas y no dejar a nadie atrás.

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades estatales, Oaxaca se mantiene como el quinto estado más seguro del país. Asimismo, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y feminicidio disminuyó 24 y 53 por ciento, respectivamente, en comparación con diciembre de 2022.

Los homicidios dolosos pasaron de mil 12 casos en 2023 a mil 4 en 2024, 889 en 2025 y 560 en lo que va de 2026. Además, el robo de vehículos con violencia reportó una reducción de 59 por ciento.

En materia de procuración de justicia, las autoridades reportaron cerca de 18 mil detenciones, así como 6 mil 719 vinculaciones a proceso y 2 mil 665 personas sentenciadas.

Fuerza Binnizá reforzará estrategia de seguridad en Oaxaca

La nueva Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá” fue presentada como un grupo especializado que tendrá entre sus objetivos reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de alto riesgo y fortalecer las acciones contra el crimen en Oaxaca.

Antonino Morales reconoció la coordinación entre las autoridades estatales y federales y destacó los resultados reportados en materia de seguridad. El senador también manifestó su respaldo para fortalecer a las corporaciones y contribuir a mantener condiciones de tranquilidad para las familias oaxaqueñas.

El legislador señaló que la estrategia debe mantenerse con resultados y coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender los retos de seguridad que persisten en la entidad.