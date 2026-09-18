Antonino Morales Toledo, senador por Oaxaca, presentará una iniciativa para reformar el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con el objetivo de eliminar cláusulas que obligan a deudores a enfrentar juicios mercantiles en tribunales alejados de su domicilio.

La propuesta busca atender una práctica presente en algunos contratos bancarios y mercantiles, en los que se establece desde la firma dónde deberá resolverse una controversia. Para las personas deudoras, esto puede implicar gastos adicionales por traslados, pasajes y honorarios de abogados.

Antonino Morales propone eliminar cláusulas abusivas en contratos mercantiles

El senador explicó que al contratar un crédito, las personas pueden aceptar condiciones que establecen tribunales ubicados en ciudades distintas a aquellas donde viven. La iniciativa plantea que los juicios relacionados con pagarés o contratos de adhesión se lleven a cabo en el domicilio del deudor.

Morales Toledo señaló que la propuesta retoma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las cláusulas que afectan el derecho de acceso a la justicia.

De acuerdo con el senador, una de las figuras que busca atender la reforma es el pacto de sumisión, mediante el cual las partes establecen desde la celebración del contrato o la suscripción de un pagaré qué tribunal será competente para resolver posibles controversias.

Reforma de Antonino Morales busca facilitar acceso a la justicia

Morales Toledo sostuvo que algunas instituciones financieras y entidades acreedoras incluyen cláusulas que pueden representar una desventaja para las personas deudoras, particularmente cuando deben trasladarse a otra entidad para defenderse en un procedimiento judicial.

El senador vinculó la iniciativa con el proceso de elaboración de la nueva Constitución de Oaxaca, al señalar que este marco se construye desde una perspectiva de interculturalidad y reconocimiento de los pueblos originarios y afromexicanos.

En ese sentido, consideró que la reforma busca atender a personas que pueden enfrentar procedimientos judiciales en condiciones adversas por no contar con recursos para trasladarse o contratar representación legal en otra entidad.

El legislador hizo un llamado al Congreso de la Unión para analizar y aprobar la propuesta, al considerar que busca fortalecer el acceso a la justicia sin generar gasto público.

La iniciativa plantea modificar las disposiciones aplicables para que las personas deudoras puedan enfrentar este tipo de procedimientos ante autoridades judiciales cercanas a su domicilio, con el propósito de evitar que la distancia se convierta en una barrera para ejercer su derecho de defensa.