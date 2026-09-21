El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, Pepe Couttolenc Buentello, llamó a los actores políticos a competir sin dividir a la sociedad mexiquense durante el proceso electoral rumbo a 2027.

Tras el arranque del proceso electoral, el dirigente del PVEM en el EDOMEX, José Couttolenc señaló que ninguna elección debe justificar la división entre los habitantes del Estado de México y destacó que la democracia va más allá de una jornada electoral, pues implica derechos, participación y espacios para que distintas voces formen parte de la vida pública.

El dirigente del PVEM Estado de México también señaló que los partidos políticos tienen la responsabilidad de presentar perfiles con trayectoria, capacidad y resultados, además de evitar que las diferencias políticas se conviertan en división social.

La verdad es que la gente tiene todo el derecho de conocer bien a quienes encabezan los proyectos: su trabajo en territorio, su trayectoria, los resultados que pueden demostrar y el respaldo que han construido. Y quienes hacemos política debemos tener algo clarísimo: ninguna elección justifica dividir a los mexiquenses. Pepe Couttolenc Buentello, dirigente del PVEM en el Estado de México

PVEM pide que las elecciones no generen división social

Por su parte, el representante del PVEM ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Fabián Enríquez Gamiz, sostuvo que los partidos deben contribuir a la unidad durante las contiendas electorales.

La verdad es que la gente tiene todo el derecho de conocer bien a quienes encabezan los proyectos: su trabajo en territorio, su trayectoria, los resultados que pueden demostrar y el respaldo que han construido. Y quienes hacemos política debemos tener algo clarísimo: ninguna elección justifica dividir a los mexiquenses. Pepe Couttolenc Buentello, dirigente del PVEM en el Estado de México

El dirigente del PVEM en el EDOMEX, José Couttolen señaló que cada actor tiene una tarea en el proceso. En el caso del IEEM, destacó la importancia de brindar certeza en cada etapa y garantizar las condiciones para el pleno ejercicio del voto.