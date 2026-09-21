César Hernando Fuentes Dominguez murió la noche del domingo 20 de septiembre y los ciudadanos se preguntan ¿de qué murió el alcalde de Tonatico, Estado de México?

El presidente municipal de Tonatico era emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC) y fue electo alcalde en las elecciones 2024 para el periodo 2025-2027.

La muerte inesperada del político local ha sorprendido y generado las condolencias de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

¿De qué murió César Hernando Fuentes Dominguez?

César Hernando Fuentes Dominguez murió en un accidente vial ocurrido a las 21:00 horas del domingo 20 de septiembre en el centro del municipio que gobernaba.

Las condiciones del accidente aun no son claras pues hay dos versiones, una que chocó con una patrulla municipal y otra que se accidentó al conducir una motocileta.

Lo que es un hecho es que fue un accidente vial y tras el hecho, fue llevado a un hospital de Ixtapan de la Sal, Estado de México pero murió por la gravedad de las lesiones.

Delfina Gómez lamenta muerte de César Hernando Fuentes Domínguez

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, expresó sus condolencia por la pérdida, las cuales fueron dirigidas a su familia y a su esposa Elba Rosa López Lagunas.

Movimiento Ciudadano Estado de México también lamentó lo ocurrido mediante una esquela, así como otros alcaldes de al región.

El presidente municipal de Tonatico, Estado de México, emprendió funciones a inicios de 2025 por lo que llevaban alrededor de un año y ocho meses en el cargo.