El senador de la República por Oaxaca, Antonino Morales, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, en el que, afirmó, se ratifica que la transformación del país avanza con rumbo claro y con el pueblo como guía.

La presidenta Claudia Sheinbaum está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación con amor al pueblo, con templanza y determinación. Gobierna con principios, no con ocurrencias. Antonino Morales Toledo, senador de la República por Oaxaca

El senador, Antonino Morales destacó el liderazgo de Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional y señaló que su política exterior se basa en la cooperación, pero sin sometimiento.

También resaltó los resultados del Segundo Informe de Gobierno, entre ellos el incremento de 154 por ciento al salario mínimo, la reducción de 51 por ciento en homicidios dolosos y el desempeño de la economía mexicana.

Vamos mejor porque el rumbo lo marca el pueblo. Antonino Morales Toledo, senador de la República por Oaxaca

Antonino Morales destaca el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum

En el ámbito estatal, el senador, Antonino Morales destacó el compromiso de la presidenta, Claudia Sheinbaum con Oaxaca y mencionó diversas obras y programas federales impulsados en la entidad.

Entre ellos señaló el Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que contempla caminos rehabilitados para conectar a comunidades de la Mixteca; la construcción de la Ciudad de la Salud Ñuu Tata, que sumará más de 700 camas en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar; y la Presa Mujer Solteca, que garantizará agua potable para la capital y sus alrededores.

Asimismo, destacó los avances en la modernización del Tren Interoceánico, la ampliación de la carretera Mitla-Tehuantepec, la autopista Salina Cruz-Zihuatanejo, la construcción del aeropuerto de Puerto Escondido y la rehabilitación de la Refinería de Salina Cruz.

Todo esto es muestra del amor de la presidenta por las y los oaxaqueños. Antonino Morales Toledo, senador de la República por Oaxaca

Antonino Morales respalda Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. (cortesía)

Senador destaca el alcance de Programas para el Bienestar

El senador también destacó que los Programas para el Bienestar llegan a más de un millón 735 mil beneficiarios en Oaxaca, al considerar que la riqueza de México debe traducirse en bienestar para la población.

Finalmente, el senador, Antonino Morales Toledo llamó a la unidad dentro del movimiento y pidió privilegiar el interés general por encima de los intereses personales.