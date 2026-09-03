Oaxaca avanza hacia una nueva Constitución intercultural, luego de que el Gobierno estatal presentó ante el Congreso local el proyecto de iniciativa que busca sustituir el ordenamiento vigente desde 1922.

El senador Antonino Morales Toledo celebró la propuesta y destacó que, a diferencia de anteriores procesos, el nuevo texto fue construido con la participación directa de las comunidades, a través de asambleas realizadas en las ocho regiones de Oaxaca.

Antonino Morales destaca participación de pueblos de Oaxaca

Morales Toledo señaló que el proyecto reúne más de 8 mil voces y reconoce en condiciones de igualdad a los 16 pueblos originarios y al pueblo afromexicano.

La iniciativa contempla reducir la Constitución de 142 a 81 artículos, además de actualizar su lenguaje y eliminar contradicciones acumuladas después de más de 850 reformas al texto de 1922.

El senador destacó que el proyecto incorpora tres principios: interculturalidad, integralidad y carácter popular, con una visión que reconoce la diversidad lingüística, cultural y comunitaria de Oaxaca.

El gobernador Salomón Jara Cruz demuestra que gobernar es escuchar. Este proyecto no sale de una oficina gubernamental como en el pasado, es el resultado de más de 8 mil voces reunidas en las ocho regiones del estado. Antonino Morales, Senador por Oaxaca.

Nueva Constitución de Oaxaca incorpora derechos y participación comunitaria

Entre las propuestas se encuentra elevar a rango constitucional la Sala de Justicia Indígena y Afromexicana, reconocer a la Madre Tierra como ser viviente y convertir en derechos diversos programas sociales.

El proyecto también contempla fortalecer mecanismos de participación comunitaria como la guelaguetza, el tequio y la faena, además de establecer disposiciones frente a fenómenos como la gentrificación y el uso indebido de la inteligencia artificial.

De acuerdo con Antonino Morales, la propuesta integra más de mil 800 participaciones en mesas temáticas y 129 iniciativas presentadas por diputadas y diputados.

El senador consideró que la iniciativa representa un paso importante en la transformación de Oaxaca y llamó al Congreso de la Unión a tomarla como referente para la construcción de nuevas leyes.