El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, reiteraron el compromiso de los gobiernos estatal y federal para fortalecer las acciones de reforestación y cuidado de los recursos forestales en la entidad.

El encuentro se realizó en Tepelmeme Villa de Morelos, en el marco de la Jornada de Reforestación Nacional 2026 y de la conmemoración del Día del Árbol.

Salomón Jara y Alicia Bárcena reafirmaron acciones de reforestación y restauración forestal en Oaxaca. (cortesía)

Salomón Jara destaca compromiso comunitario con los bosques

Durante su intervención, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que la conservación de los recursos forestales en la entidad se sustenta en el trabajo comunitario y en la práctica del tequio, considerada una de las principales expresiones de colaboración colectiva en Oaxaca.

Asimismo, destacó la producción de plantas destinadas a programas de reforestación. Indicó que en 2023 se produjeron 8.5 millones de ejemplares; en 2024, 10.6 millones; en 2025, 10.8 millones; y para 2026 la meta es alcanzar los 17 millones de árboles.

Hoy sembrar un árbol es hacer tequio por Oaxaca y México y al sembrarlo, es un compromiso que se tiene para quienes han de heredar esta tierra. Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Reconocen labor de la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas

Como parte del 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el trabajo de este organismo en la conservación y restauración de ecosistemas.

También destacó la labor de la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas, integrada por pueblos originarios que han impulsado acciones de reforestación y preservación ambiental durante más de dos décadas.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que el trabajo desarrollado por esta alianza comunitaria representa un ejemplo nacional en materia de cuidado ambiental.

Salomón Jara y Alicia Bárcena reafirmaron acciones de reforestación y restauración forestal en Oaxaca. (cortesía)

Semarnat impulsa estrategia nacional de restauración forestal

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó que la Jornada de Reforestación Nacional forma parte de una estrategia que contempla 2 mil 328 proyectos en 151 mil 640.61 hectáreas en todo el país.

Precisó que en Oaxaca se desarrollan 83 proyectos en 6 mil 825 hectáreas con una inversión de 250.5 millones de pesos. De ellos, 78 proyectos corresponden a la región chocho-mixteca y concentran recursos por 250 millones de pesos.

Salomón Jara y Alicia Bárcena reafirmaron acciones de reforestación y restauración forestal en Oaxaca. (cortesía)

Conafor reconoce compromiso de Oaxaca

El director general de la Conafor, Sergio Humberto Graf Montero, afirmó que Oaxaca es una de las entidades más comprometidas con la prevención de incendios forestales y la conservación de los recursos naturales.

Añadió que durante este año se realizarán labores de restauración forestal en 24 mil hectáreas prioritarias del país, de las cuales mil 500 hectáreas corresponden a la zona chocho-mixteca.

Durante la jornada también se reconoció la restauración ecológica impulsada por la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas, que ha contribuido a recuperar más de 25 mil hectáreas en los últimos 25 años. Además, en coordinación con la Conafor, se apoyará la restauración de otras 7 mil hectáreas.

Como parte de las actividades se entregaron reconocimientos y se plantaron 3 mil ejemplares de pino, enebro, maguey y ramón en una superficie de cuatro hectáreas.