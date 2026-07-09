La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la detención de seis elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) en Tabasco, por su presunta participación en delitos de secuestro y extorsión.

Los elementos, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, fueron identificados por las autoridades como:

Carmen “N” Rubén “N” Carlos Mario “N” Edi “N” Francisco Javier “N” Joan Darío “N”

Las detenciones son parte del Operativo Enjambre, cuyo objetivo es combatir la corrupción, la impunidad y los posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, según indicó la dependencia.

Detienen a seis policías activos de Tabasco

Elementos fueron arrestados dentro de su propia corporación policial en Tabasco

En un comunicado oficial, la FGR informó que la detención de seis policías activos en Tabasco fue resultado del Operativo Enjambre y se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la propia corporación policial.

Aunque no brindó los detalles de la operación, informó que estos resultados derivan directamente del intercambio de información y las labores de inteligencia e investigación.

La FGR añadió que el operativo se efectuó en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, como parte de las acciones contra la corrupción.

Elementos fueron arrestados dentro de su propia corporación policial en Tabasco (policia)

Operativo Enjambre deja seis policías detenidos en Tabasco

Sobre el caso, la FGR destacó que la detención de los policías activos de Tabasco forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad, desplegadas a través del Operativo Enjambre.

“El Operativo Enjambre que tiene el objetivo de combatir la corrupción, la impunidad y posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras criminales, como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad”. FGR

De acuerdo con reportes, en los últimos años, los ciudadanos habían denunciado el comportamiento de la policía, señalando casos de abuso de autoridad, detenciones ilegales, extorsión e incluso homicidio.