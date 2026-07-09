El Paradero de Indios Verdes quedó bajo el agua tras la emisión de una alerta roja por fuertes lluvias en la alcaldía GAM de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con usuarios, el agua alcanzó varios centímetros de altura, afectando los accesos y el servicio de transporte público en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM), así como a la estación del Cablebús.

Paradero de Indios Verdes queda bajo el agua tras alerta roja por lluvias en la GAM (Captura)

Inundaciones afectan paradero de Indios Verdes tras fuertes lluvias en CDMX

Durante la tarde del miércoles 8 de julio, se registraron intensas lluvias en gran parte de la CDMX, las cuales provocaron una inundación en el paradero de Indios Verdes y la emisión de una alerta roja por parte de las autoridades.

Ante los severos encharcamientos que se registraron en la zona, los automovilistas se vieron obligados a reducir la velocidad e incluso algunos prefirieron detener su marcha para evitar riesgos.

Esto a su vez provocó el colapso del tránsito en Indios Verdes, generando varias horas de retraso para quienes pretendían cruzar por la zona de Insurgentes Norte.

De igual forma, el caos llegó para quienes pretendían llegar a sus hogares en transporte público, pues las unidades se vieron afectadas para poder ingresar a la CETRAM.

Además, sistemas como el Mexibús, Metrobús y el propio Cablebús presentaron severos retrasos que ralentizaron el servicio hasta altas horas de la noche ante las inundaciones y las lluvias que azotaron la CDMX.

La emergencia en el paradero de Indios Verdes convocó a la presencia de personal de Aguas, y Protección Civil, para realizar trabajos en busca de liberar coladeras obstruidas y permitir que el agua acumulada fuera bajando en la zona.