Sergio Humberto Graf Montero, ingeniero agrónomo y especialista en manejo forestal, es el actual titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Con una trayectoria que combina academia, gestión pública y proyectos de conservación, ha impulsado estrategias de protección de bosques, restauración ecológica y fortalecimiento de comunidades forestales.

Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara, director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y secretario de Medio Ambiente de Jalisco. Su experiencia lo posiciona como referente en la política ambiental mexicana.

¿Quién es Sergio Humberto Graf Montero?

Sergio Humberto Graf Montero es un ingeniero agrónomo y especialista en manejo forestal con una amplia trayectoria en la conservación ambiental y el desarrollo sustentable. Actualmente se desempeña como titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde impulsa estrategias para la protección de bosques, restauración ecológica y fortalecimiento de comunidades forestales.

A lo largo de su carrera ha combinado el trabajo académico, la gestión pública y proyectos de conservación en México, lo que lo ha convertido en una figura relevante en la política ambiental del país.

¿Qué edad tiene Sergio Humberto Graf Montero?

Se desconoce cuál es la edad de Sergio Humberto Graf.

¿Sergio Humberto Graf Montero tiene esposa?

No hay información sobre si Humberto Graf Montero tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Humberto Graf Montero?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Sergio Humberto Graf Montero tiene hijos?

Los detalles públicos sobre Sergio Humberto Graf Montero se centran en su trayectoria en la administración pública, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Sergio Humberto Graf Montero?

Sergio Humberto Graf cuenta con varios estudios:

Ingeniería Agrónoma con especialidad en bosques en la Universidad de Guadalajara

Maestría en Desarrollo Rural y Forestaría Social en Montpellier, Francia

Doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara

Diplomado en Desarrollo Sustentable (LEAD-COLMEX)

¿En qué ha trabajado Sergio Humberto Graf Montero?

Sergio Humberto Graf Montero cuenta con una larga trayectoria, destacando cargos como: