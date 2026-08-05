La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó un detenido relacionado con el robo a la casa de Karely Ruiz, ocurrido el pasado martes 28 de julio en el municipio de San Nicolas de los Garza.

Guillermo “N” fue arrestado tras identificarlo mediante huellas dactilares. Asimismo, se informó que se recuperó parte del dinero y joyas robadas a Karely Ruiz.

El sujeto de 30 años fue ingresado al Centro de Reinserción Social de Nuevo León, donde quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las siguientes horas.

Detienen a un implicado en el robo a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León

Javier Flores Saldívar, fiscal de Nuevo León, confirmó la detención de un sujeto relacionado con el robo de Karely Ruiz.

La Fiscalía de Nuevo León encontró huellas dactilares durante el procesamiento de las escena en casa de Karely Ruiz y tras compararlos con su base de datos lograron identificar al sospechoso.

Autoridades obtuvieron una orden de aprehensión contra Guillermo ‘N’ y fue ejecutada el martes 4 de agosto.

Guillermo 'N' fue detenido por su presunta participación en el robo a Karely Ruiz (Especial )

Posteriormente, Guillermo ‘N’ fue ingresado al Centro de Reinserción Social de nuevo León y en las siguientes horas un juez determinará si lo vincula proceso por el delito de robo calificado con violencia.

Durante su detención se localizaron algunas de las pertenencias robadas a Karely Ruiz y la investigación continúa para dar con el resto de los presuntos responsables.

El funcionario prometió que habría justicia tras el robo a la casa de Karely Ruiz, el cual sumaría un monto de más de 220 mil pesos.

Investigan si persona cerca a Karely Ruiz ayudó en el robo

Javier Flores Saldívar reveló que la Fiscalía de Nuevo León investiga si una persona del entorno de Karely Ruiz está relacionada con el robo a su casa.

Una de las líneas de investigación determinará si alguien cercano a la influencer compartió información a la banda de delincuentes para facilitar el robo.

Los delincuentes sustrajeron 20 mil pesos en efectivo y joyas con un valor de 200 mil pesos; parte de los objetos ya fueron recuperados.