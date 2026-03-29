En el marco del quinto aniversario de la Ley Olimpia, la Lotería Nacional presentó un billete conmemorativo para reconocer este avance en la defensa de los derechos digitales de las mujeres. La develación del billete del Sorteo Zodiaco contó con la participación de Olivia Salomón, Citlalli Hernández Mora y Olimpia Coral Melo, quien impulsó este movimiento a nivel nacional e internacional.

Lotería Nacional visibiliza la Ley Olimpia y los derechos digitales

Citlalli Hernández destacó que los billetes de la Lotería Nacional se han convertido en una herramienta para visibilizar causas sociales, especialmente en favor de los derechos de las mujeres.

Subrayó que la Ley Olimpia representa uno de los movimientos más importantes en el México actual, por su capacidad de transformar el dolor en acción colectiva y cambios legislativos.

Por su parte, Olivia Salomón reconoció la valentía de las mujeres que impulsaron esta iniciativa, en especial de Olimpia Coral Melo, cuya historia derivó en una causa colectiva que hoy protege a miles de mujeres en México y América Latina.

Billete de Lotería Nacional reconoce impacto de la Ley Olimpia. (Cortesía)

Ley Olimpia cambió la justicia en México: Olivia Salomón

La titular de Lotería Nacional afirmó que la Ley Olimpia marcó un cambio de paradigma, al reconocer que la violencia digital es real y tiene consecuencias en la vida de las personas.

También destacó que este movimiento se ha construido desde la resiliencia, la sororidad y la lucha colectiva, posicionando a México como referente en la defensa de derechos en el entorno digital.

En ese sentido, la activista Olimpia Coral Melo señaló que este reconocimiento representa un acto simbólico de justicia para las mujeres que han impulsado esta causa.

La Ley Olimpia la hicimos juntas y la seguiremos construyendo en el mundo para que todas las personas podamos estar seguras también en el internet. Coral Melo, activista fundadora de la Ley Olimpia.

El Sorteo Zodiaco No. 1741 contará con:

Premio mayor de 7 millones de pesos

Bolsa total de 24 millones de pesos

Más de 2.4 millones de cachitos emitidos

El sorteo se realizará el domingo 12 de abril de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Los billetes ya se encuentran disponibles en todo el país.