Karely Ruiz y su esposo, Jhon Echeverry, rompieron el silencio sobre el violento asalto que sufrió su familia en su domicilio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

“Abrieron la puerta, se metieron, golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo” Karely Ruiz

A casi una semana del ataque, Karely Ruiz y su esposo relataron cómo lograron ponerse a salvo tras el asalto que sufrieron en su casa, en donde la pareja aseguró que vivieron momentos de terror cuando un grupo de hombres armados ingresó a la vivienda durante la madrugada.

Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz explicó que enfrentó a los agresores para proteger a su familia recibiendo un golpe en la cabeza, mientras Karely estaba en shock e intentaba resguardarse.

Karely Ruiz relata cómo escapó del asalto a su casa en Nuevo León

Un video difundido por Karely Ruiz en YouTube junto a su esposo Jhon Echeverry, relataron cómo vivieron el asalto a su casa en Nuevo León durante la madrugada del 29 de julio de 2026.

La pareja explicó que sobrevivió al ataque gracias a que evitaron enfrentarse con los agresores ya que les informaron dónde estaban las cosas de valor y tuvieron que entregar sus celulares, mismos que los agresores terminaron rompiendo para evitar que se comunicaran con la policía.

Tras compartir su experiencia, Karely Ruiz agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores y reiteró que continuará con las acciones legales correspondientes, y también expresó que espera que las autoridades esclarezcan los hechos y den con los responsables del asalto que sufrió en su domicilio de Nuevo León.

“Le pedimos a un vecino, le suplicamos, le rogamos que por favor nos dejara entrar a su casa para llamar a la policía, pero su negativa fue inminente. Se me hizo muy ilógico porque le dije que quería llamar a la policía y él quería correrme” Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz

Karely Ruiz y Echeverry señalaron que pidieron ayuda a un vecino, pero éste no intervino por temor a resultar afectado; finalmente, los responsables escaparon con diversos objetos de valor.

El video de Karely Ruiz y su esposo relatando su experiencia durante el asalto a su casa, fue difundió días después del ataque y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su solidaridad con la pareja.

Se sabe que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ya se encuentra investigando el asalto a la casa de Karely Ruiz, por lo que ella misma aseguró que no podía compartir tantos detalles para no entorpecer las averiguaciones.