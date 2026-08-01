Esposo de Karely Ruiz rompe el silencio tras asalto a su casa

Jhon Echeverry, DJ colombiano y esposo de la influencer Karely Ruiz, rompió el silencio tras el asalto que sufrieran en su casa ubicada en San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León.

Al ser abordado por medios de comunicación, Jhon Echeverry aseguró que será en próximos días cuando tanto él como Karely Ruiz den a conocer su versión, pues ahora deben esperar porque existe una investigación en curso por parte de las autoridades.

“Ahorita estamos en una investigación, no puedo dar muchos detalles... No podemos decir nada, hay una investigación detrás”. Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz

“Fue algo difícil”: Esposo de Karely Ruiz tras asalto a su casa en Nuevo León

Jhon Echeverry habló tras el asalto que sufrieran en su casa de Nuevo León, sin que por el momento brindara mayores detalles sobre lo sucedido.

El esposo de Karely Ruiz expresó una profunda incomodidad por el asedio mediático que atraviesan, argumentando que la filtración de su ubicación por parte de los medios vulnera la seguridad de su familia.

Echeverry manifestó que lo vivido al interior de su propia vivienda fue “una situación difícil”, por lo que pidió respeto en estos momentos para su familia.

No obstante, afirmó que tanto Karely Ruiz como su hija se encuentran bien tras el incidente, enfatizando que afortunadamente no sufrieron algún daño físico.

Reitero que por ahora esperarán al avance de las investigación, aunque será más tarde cuando de manera conjunta con Karely Ruiz realicen un video en sus redes sociales para brindar una crónica extensa de lo que ocurrió.

“En esta semana van a saber todo, vamos a hacer un video por nuestro canal de YouTube”. Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz

Según la información, los delincuentes sustrajeron un botín de más de 400 mil pesos de la vivienda, esto entre dinero en efectivo, joyas y equipos de comunicación.

Hasta el momento no hay detenidos por el asalto a la casa de Karely Ruiz, a la espera de las indagatorias que realicen las autoridades de Nuevo León.