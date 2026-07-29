La madrugada del 29 de julio de 2026, la influencer Karely Ruiz fue víctima de un presunto intento de secuestro en su domicilio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

De acuerdo con los reportes, al menos tres hombres armados intentaron ingresar a su vivienda en la colonia Las Puentes, donde se encontraba junto a su esposo, el DJ colombiano Jhon Echeverry.

Tras el intento de secuestro, la rápida intervención policial evitó que los agresores consumaran el hecho contra Karely Ruiz y abrió una investigación oficial.

Karely Ruiz: investigan presunto intento de secuestro en su domicilio

El intento de secuestro contra Karely Ruiz en su casa habría ocurrido alrededor de las 4:00 horas en la colonia Las Puentes el miércoles 29 de julio de 2026.

Según los reportes policiales, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto interceptó a la influencer y a su esposo, el DJ colombiano Jhon Echeverry, justo cuando llegaban a su propiedad.

Se presume que al menos tres delincuentes acecharon a la pareja desde un parque cercano antes de iniciar la agresión.

En un intento por ingresar a la vivienda, los sujetos rompieron uno de los ventanales en el cruce de las calles Sierra Segura y Sierra Altamira, logrando que al menos uno de los agresores entrara al inmueble.

Jhon Echeverry defendió a Karely Ruiz para evitar el secuestro

Durante el altercado, Jhon Echeverry intervino para defender a Karely Ruiz, lo que derivó en una confrontación física.

Los delincuentes golpearon al DJ en la cabeza con las cachas de sus armas, provocándole diversas heridas.

Tras el ruido generado y el altercado, los afectados lograron comunicarse al número de emergencias 911.

La rápida movilización de la policía municipal forzó a los atacantes a retirarse del lugar antes de lograr su cometido.

Paramédicos acudieron al sitio para atender a Karely Ruiz, quien presentaba una fuerte crisis de nervios a raíz del suceso.

Investigan presunto intento de secuestro contra Karely Ruiz en su casa

Actualmente, la residencia de la influencer Karely Ruiz se encuentra bajo resguardo de la policía municipal.

Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones se han presentado en el lugar para recolectar evidencias, incluyendo el análisis de los daños en los ventanales por donde se intentó el acceso.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya ha iniciado una carpeta de investigación para determinar el móvil exacto del ataque y dar con el paradero de los responsables, quienes se dieron a la fuga tras la llegada de las autoridades.