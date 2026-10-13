Tatiana Clouthier se encuentra inconforme con la designación de Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de Morena en Nuevo León.

Una vez más, la exsecretaria de Economía cuestiona que se haya elegido un perfil con altos niveles de rechazo entre los participantes de la contienda interna para liderar el proceso estatal de 2027.

“Claro que no es Clara“: Tatiana Clouthier cuestiona designación de Flores rumbo a 2027

Al termino de una reunión con su grupo “Todos con conciencia”, Tatiana Clouthier -de 62 años- habló de la importancia de que el representante de Morena en Nuevo León sea una persona honesta y que además puedas salir a la calle sin bajar la mirada porque no hay nada que ocultar.

“Es momento de que Nuevo León tome conciencia, sobre todo, la gente del movimiento tome conciencia de la importancia que tiene que alguien que nos represente en la boleta sea honesta, que nos represente con la transparencia necesaria, que pueda salir sin pena con su familia y pueda dar la cara al estado de Nuevo León” Tatiana Clouthier

De acuerdo con la funcionaria, esa personas debe transparente y clara, lo que a su parecer no es la diputada Clara Luz Flores -de 52 años-.

“Claro que no es clara, ¿verdad?”, sentenció. Tatiana Clouthier

Insistió en que los representantes del partido, en cualquier puesto, deben tener una historia clara y no manchada “por muchas de las cosas que sabemos que son públicas” rumbo al proceso electoral de 2027.

Pues tuvimos reunión donde vemos que solo con conciencia le puede ir mejor a #NL..... https://t.co/tEXeYnqVey — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) October 13, 2026

Sus palabras hacen referencia al escándalo que protagonizó Flores en 2021, año en que fue candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Nuevo León, y cuya derrota se relacionó a los señalamientos derivados del video de una reunión que sostuvo años antes con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM.

Previamente, Clara Luz Flores negó conocer a Keith, quien fue condenad en Estados Unidos por delitos relacionados con explotación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.