Manuel Velasco perfiló a Waldo Fernández como el mejor perfil en el proceso de Morena para buscar la gubernatura de Nuevo León en las elecciones 2027.

Al señalamiento de Manuel Velasco se sumó el dirigente estatal de su partido, Edgar Salvatierra, quien analiza ir sin Morena en Nuevo León.

Por su parte, Waldo Fernández declaró que regresará al Senado el próximo 1 de noviembre, descartando la oferta hecha por el dirigente del Partido Verde en Nuevo León para las elecciones 2027.

Manuel Velasco destaca a Waldo Fernández como el mejor para la gubernatura de Nuevo León

A título personal, Manuel Velasco reiteró que el mejor para buscar la gubernatura de Nuevo León el próximo año, era el senador Waldo Fernández, aunque reconoce los resultados de Morena.

Manuel Velasco destacó que Waldo Fernández ya había ganado en las elecciones de 2024 su escaño en el Senado, por lo que era un gran candidato para ganar la gubernatura.

“El mejor para enfrentar la elección constitucional, era el senador Waldo”. Manuel Velasco, senador del Partido Verde

Manuel Velasco destaca a Waldo Fernández como el mejor para la gubernatura de Nuevo León (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Sin embargo, Manuel Velasco también señaló que son respetuosos del método de Morena y el Partido Verde aceptó participar bajo sus reglas, por lo que se quedarán con Clara Luz Flores.

Añadió que saben que las encuestas y las puntuaciones no dieron con los resultados necesarios para Waldo Fernández, por lo que el Partido Verde lo reconoce.

El señalamiento de Manuel Velasco se suma a lo dicho por Edgar Salvatierra, ya que el dirigente apuntó que el perfil más fuerte era Waldo Fernández.

Waldo Fernández rechaza buscar gubernatura de Nuevo León con el Partido Verde

Contrario a lo dicho por Manuel Velasco, el Partido Verde de Nuevo León todavía se debate en colocar un candidato propio, que podría ser Waldo Fernández, como adelantó su dirigente.

Sin embargo, tras las expresiones de Edgar Salvatierra, Waldo Fernández señaló que su ruta actual es regresar al Senado tras unas vacaciones por los 4 meses de proceso interno.

Agradeció las expresiones de Edgar Salvatierra, pero también dejó en claro con Azucena Uresti que apoyará a Morena para las elecciones 2027.