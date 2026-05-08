Lotería Nacional y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2887 para celebrar que la empresa alcanzó los 50 millones de usuarios en el país.

La develación fue encabezada por la titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, quienes destacaron que esta cifra representa un avance en materia de cobertura eléctrica, desarrollo social y soberanía energética.

Billete de Lotería Nacional celebra los 50 millones de usuarios de CFE

El billete lleva la frase “50 millones de razones para seguir iluminando a México”, mensaje con el que ambas instituciones buscan reconocer el crecimiento de la CFE y su presencia en comunidades urbanas y rurales del país.

Durante la presentación también estuvieron presentes Emeteria Luis Gómez y Luis Enrique Hernández, identificados como los usuarios número 50 millones de la CFE, quienes compartieron el impacto que tuvo la llegada de la electricidad a su comunidad en Oaxaca.

Sorteo Superior No. 2887 tendrá premio mayor de 17 millones de pesos (cortesía)

Salomón Vibaldo aseguró que este billete conmemorativo reconoce una de las causas estratégicas para México: el fortalecimiento de la industria eléctrica nacional y el papel histórico de la CFE como empresa pública.

Además, señaló que los 50 millones de usuarios representan más que una cifra estadística, pues reflejan décadas de expansión del servicio eléctrico hacia ciudades, comunidades rurales y pueblos originarios.

Sorteo Superior No. 2887 tendrá premio mayor de 17 millones de pesos (cortesía)

Por su parte, Emilia Esther Calleja Alor destacó que el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad se traduce en hogares con energía, escuelas en funcionamiento, hospitales operando y pequeños negocios con mejores oportunidades de desarrollo.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal de la empresa, al considerar que el alcance de esta meta ha sido posible gracias a la labor diaria de ingenieros, técnicos y trabajadores que mantienen la infraestructura eléctrica en operación.

Sorteo Superior 2887: fecha, premio mayor y venta de cachitos

El Sorteo Superior No. 2887 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos repartibles, y se realizará el próximo 19 de junio de 2026 a las 20:00 horas.

De acuerdo con Lotería Nacional, se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que ya están disponibles en puntos de venta de todo el país y en la plataforma oficial de compra digital.

Sorteo Superior No. 2887 tendrá premio mayor de 17 millones de pesos (cortesía)

La ceremonia también sirvió para destacar la estrategia energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en fortalecer a la CFE como empresa pública y ampliar el acceso a servicios básicos en todo el territorio nacional.