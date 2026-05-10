La Lotería Nacional y Editorial Panini presentaron los billetes 7 y 8 de la colección del Álbum Conmemorativo Retro de Futbol, una iniciativa que revive momentos emblemáticos de la historia mundialista y que forma parte del Sorteo Zodiaco No. 1745.

Los nuevos cachitos ya se encuentran disponibles para el sorteo programado el próximo 17 de mayo de 2026, el cual contará con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Lotería Nacional revive momentos históricos del futbol mundial

El billete 7 rinde homenaje a la Copa Mundial de Futbol México 1986, torneo en el que México se convirtió por segunda ocasión en sede mundialista. El diseño recupera elementos gráficos utilizados por la Lotería Nacional en aquella época, destacando las banderas de las selecciones participantes sobre un balón de futbol.

Por su parte, el billete 8 recuerda la final del Mundial de 1938, encuentro en el que Italia derrotó 4-2 a Hungría para coronarse campeón del torneo celebrado en Francia.

La colección forma parte del Álbum Retro de Futbol, proyecto conjunto entre Lotería Nacional y Panini que busca rescatar momentos históricos del futbol internacional desde la perspectiva de México como país anfitrión de las Copas del Mundo de 1970, 1986 y próximamente 2026.

Álbum Retro conecta historia mundialista con el Mundial 2026

La serie conmemorativa comenzó el pasado 19 de abril y concluirá el 5 de julio, integrando distintos cachitos inspirados en momentos emblemáticos del futbol internacional y nacional, incluyendo referencias al Campeonato Femenil de 1971 y al próximo Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

La Lotería Nacional recomendó a las y los coleccionistas revisar cuidadosamente cada billete antes de adherirlo al álbum, ya que cualquiera de los cachitos participantes puede resultar premiado.

El Álbum Retro de Futbol se distribuye de manera gratuita en puntos autorizados y también puede consultarse en formato digital a través de MiLotería y en la aplicación oficial de la institución.

El Sorteo Zodiaco No. 1745 se realizará el próximo domingo 17 de mayo a las 20:00 horas, mientras que los dos millones 400 mil cachitos ya se encuentran disponibles en puntos de venta autorizados y plataformas digitales oficiales.