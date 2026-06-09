Profesores jubilados de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon el centro de Monterrey para reclamar la falta de pago de adeudos a sus pensiones.

Un contingente integrado por alrededor de 150 profesores bloquearon la avenida Pino Suárez y Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey.

Los maestros expresaron que fueron citados el martes 9 de junio a las 10:00 de la mañana para tener una reunión con el director general del ISSSTELEON, pero esta fue cancelada, por lo que decidieron bloquear la vialidad.

Sección 50 del SNTE bloquea centro de Monterrey

Los profesores se iban a reunir con José Carlos Hernández, director general de ISSSTELEON, para hablar del adeudo de pensiones.

Los integrantes de la sección 50 exigen un pronta respuesta a la petición de recibir el pago de la diferencia del 6.43 por ciento de sus pensiones.

Profesores jubilados cierran vialidad en Monterrey (Especial )

La movilización fue encabezada por Lucía Pérez Salazar, integrante de la D-VI-10.

De acuerdo con los profesores jubilados, el bloqueo se originó por la cancelación de la cita con José Carlos Hernández y la falta de respuesta a su petición de aumento a las pensiones.

Los profesores pensionados exigen el pago inmediato del aumento anual, ya que esta petición ha sido negada por meses.

Profesores jubiladosde la sección 50 de la STNE piden aumento a su pensión

Los profesores jubilados de la sección 50 de la STNE refieren que no han recibido un aumento en su pensión desde 2024.

A pesar de que realizaron una petición individual a ISSSTELEON en marzo de 2026, no han recibido respuesta.

Ante la falta de respuesta de la institución, los profesores acudieron a una de las avenidas principales de Monterrey con pancartas, sillas y hasta una lona para exigir una pronta respuesta.

Los profesores jubilados aseguran que no se van a retirar del lugar hasta que reciban una respuesta de las autoridades.

Empleados de ISSSTELEON se acercaron con los profesores para solicitarles que se retiren del lugar, pero ellos exigen que José Carlos Hernández les de una respuesta.