Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, descartó la salida de Mario Delgado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldó el trabajo que realiza al frente de la dependencia, luego de la polémica generada por la propuesta de modificar el calendario escolar 2025-2026.

"Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Se está trabajando en Educación Básica y en todo el trabajo que se hace con los maestros y las maestras, además de un gran esfuerzo en Educación Media Superior y Superior" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 15 de mayo de 2026, Sheinbaum destacó las acciones impulsadas por Mario Delgado y reiteró su respaldo pese a las críticas recientes por el intento de adelantar el fin del ciclo escolar.

La controversia surgió luego de que se planteara concluir las clases el próximo 5 de junio, lo que habría dejado a millones de estudiantes hasta 40 días sin actividades escolares antes del periodo vacacional oficial.

La propuesta fue rechazada y criticada por padres de familia, docentes y diversas asociaciones educativas, quienes consideraron excesivo el tiempo sin clases para alumnos de educación básica y media superior.

Sheinbaum reacciona a publicación de The Economist sobre calendario escolar de la SEP

En medio del debate por el posible ajuste al calendario escolar debido al Mundial 2026, el medio británico The Economist retomó el tema, situación que generó sorpresa en la presidenta mexicana.

Sheinbaum reconoció que México se encuentra bajo la atención internacional por la próxima Copa del Mundo de 2026, aunque cuestionó que la publicación extranjera centrara su atención en la propuesta de modificar las fechas escolares.

“Ayer salió un artículo en The Economist, sobre el tema del calendario escolar, ¿no les parece cómo qué?. Eso sí los ojos del mundo están puestos en México (...) lo hicieron como la gran noticia" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Calendario escolar de la SEP se mantiene hasta el 15 de julio

Tras la polémica y las críticas generadas, la SEP mantendrá sin cambios el calendario oficial y el último día de clases continuará programado para el 15 de julio de 2026 para educación básica y media superior.

Cabe recordar que Mario Delgado también fue señalado por declaraciones en las que aseguró que las últimas semanas del ciclo escolar “ya no tenían mucho sentido”, debido a que las evaluaciones de los alumnos se realizan previamente.

Además del Mundial 2026, la SEP argumentó que el adelanto del fin de clases también respondía a la intensa ola de calor prevista para distintas regiones del país; sin embargo, ninguno de los motivos derivó en cambios oficiales al calendario escolar.