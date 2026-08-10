Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, realizaron la entrega de más de 590 tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres” en la colonia Independencia, en Monterrey.

Durante la jornada, el gobernador de Nuevo León estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, y el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta.

El mandatario estatal anunció que el programa continuará ampliándose con la meta de alcanzar a 160 mil mujeres cuidadoras o jefas de familia identificadas en Nuevo León.

Samuel García destaca apoyo a 106 mil mujeres de Nuevo León

Samuel García informó que actualmente 106 mil mujeres reciben 2 mil pesos mensuales, además de contar con acceso gratuito al transporte público mediante la tarjeta personalizada del programa.

El gobernador señaló que el apoyo busca contribuir a que las mujeres puedan emprender, atender sus necesidades cotidianas y avanzar hacia una mayor independencia económica.

Asimismo, indicó que todavía faltan alrededor de 50 mil mujeres para alcanzar la meta de 160 mil beneficiarias, por lo que llamó a difundir el programa entre quienes puedan requerir este apoyo.

Samuel García y Mariana Rodríguez entregaron más de 590 tarjetas de Ayudamos a Mujeres en la colonia Independencia. (Cortesía )

Mariana Rodríguez destaca atención a las necesidades de las mujeres

Mariana Rodríguez Cantú destacó que el programa “Ayudamos a las Mujeres” surgió a partir de escuchar las necesidades y experiencias de mujeres de Nuevo León, particularmente cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras.

Además de los 2 mil pesos mensuales y el transporte público gratuito, las beneficiarias pueden acceder a talleres de finanzas, emprendimiento y prevención de violencia de género, entre otros servicios.

La titular de AMAR a Nuevo León señaló que el objetivo es que el programa llegue a todos los municipios del estado y que ninguna mujer que requiera este respaldo se quede fuera.

La idea es llegar a todos los rincones de nuestro estado. Que ninguna mujer se quede sin este apoyo que es tan vital y tan importante para poder lograr nuestros sueños, para poder tener este respiro que muchas veces necesitamos y que se merecen, porque esto no es un privilegio. Mariana Rodríguez, Titular de Amar a Nuevo León.

Gobierno de Nuevo León busca ampliar oportunidades para mujeres

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, señaló que esta política pública surgió de escuchar las necesidades de las familias y busca brindar mayor tranquilidad y libertad económica a las mujeres.

Agregó que el Gobierno de Nuevo León continuará trabajando para ampliar las oportunidades, al considerar que cuando una mujer sale adelante también lo hacen su familia y el estado.

En tanto, Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión, afirmó que se mantendrán las estrategias para garantizar mayores oportunidades para la población y llevar los apoyos a quienes más los necesitan en los 51 municipios de Nuevo León.