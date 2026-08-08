El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de los trabajos en el Puente La Virgen y Puente Nuevo, que conectarán las avenidas Constitución y Morones Prieto sobre el Río Santa Catarina.

Acompañado del Subsecretario de Infraestructura, de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, José Francisco Ibargüengoytia, el Gobernador de Nuevo León constató que el Puente La Virgen registra un avance del 87 por ciento, mientras que el Puente Nuevo alcanza un 92 por ciento.

Samuel García supervisa avances de Puentes La Virgen y Nuevo. (cortesía )

Puentes conectarán con la Línea 04 del Metro

Durante el recorrido, Samuel Alejandro García destacó la importancia de estas obras para fortalecer la conexión peatonal y turística de la zona.

Son puentes únicos, una vez terminados se estima que van a cruzar por ellos 3 mil personas diarias. Esas 3 mil personas son las que le van a dar al Metro demanda y ya la gente va a decidir si se va hasta Fleteros, San Pedro, o si se va hasta el Aeropuerto. Acuérdense que va a ser el Monorriel más largo del Continente el que estamos construyendo y vamos a un 94 por ciento y estaciones. Samuel Alejandro García, Gobernador de Nuevo León

Ambos proyectos permitirán integrar el flujo peatonal con la infraestructura de la Línea 04 del Metro y contribuirán a resolver la desarticulación peatonal generada históricamente por el Río Santa Catarina y las avenidas de flujo continuo.

El Puente Nuevo, con una longitud de 206 metros lineales, un claro central de 160 metros y una altura total de 50 metros desde el lecho del río, facilitará los traslados peatonales entre las avenidas Morones Prieto y Constitución, a la altura de la Estación Obispado.

Samuel García supervisa avances de Puentes La Virgen y Nuevo. (cortesía )

Por su parte, el Puente La Virgen tendrá una longitud de 258 metros lineales y una altura total de 67 metros desde el lecho del río. Permitirá el traslado de peatones de la Avenida Morones Prieto hacia Avenida Constitución, entre el nuevo Edificio de Fuerza Civil y la Estación ISSSTE de la Línea 04 del Metro.

Gobierno de Nuevo león remodela ocho puentes peatonales

El Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, señaló que como parte de los trabajos de mejoramiento de la zona también fueron remodelados ocho puentes peatonales para facilitar el acceso de la población al Metro.

Se remodelaron todos, Puente Zaragoza, Pío X, Puente El Papa, y así ocho puentes consecutivos porque la idea es que cuando esté el Metro funcionando también la gente de Morones, de la Independencia, de la Florida y del Centro Médico pueda usar el Metro, y la única manera de cruzar el río es con puentes peatonales. Samuel Alejandro García, Gobernador de Nuevo León

Además, a un costado de los puentes se construirán dos parques lineales de casi 7 kilómetros, destinados a actividades como caminar, andar en bicicleta y ejercitarse, así como a fomentar la convivencia familiar.

Samuel García supervisa avances de Puentes La Virgen y Nuevo. (cortesía )

El proyecto contempla una conexión directa del lado de Constitución con la estación ISSSTE y el Parque Lineal, mientras que del lado de Avenida Morones Prieto habrá circuitos peatonales junto al Río Santa Catarina y un puente pasarela con la calle Loma Larga.