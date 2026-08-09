El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó la Jornada Nacional de Reforestación en la entidad, donde se sembraron más de 2 mil 500 árboles y plantas en un área de tres hectáreas de La Huasteca, en Santa Catarina.

La actividad formó parte de la jornada convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se realizó de manera simultánea en distintos puntos del país. En Nuevo León participaron funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, brigadas de incendios, integrantes de la comunidad ejidal y elementos de la Guardia Nacional y Defensa.

Durante la jornada se plantaron especies nativas como anacahuitas, mezquites, huizaches y magueyes, con el objetivo de contribuir a la recuperación de los ecosistemas de la entidad.

Nuevo León planta más de 2 mil 500 árboles en Jornada Nacional de Reforestación (Cinthya Gonzalez)

Samuel García destaca más de un millón de árboles plantados en Nuevo León

Durante el evento, Samuel García señaló que en lo que va de su administración se han plantado más de 1.1 millones de árboles en distintas zonas de Nuevo León, incluyendo la zona metropolitana y la Sierra Madre Oriental.

El gobernador destacó que su administración mantiene proyectos enfocados en ampliar las áreas verdes y fortalecer la reforestación, entre ellos Bosques del Agua, destinado a la plantación de árboles y plántulas en la Sierra Madre, y Bosques Ciudadanos, que contempla árboles de mayor tamaño en avenidas, plazas y parques.

García también resaltó que las acciones de reforestación han llegado a espacios urbanos como la Macroplaza, donde se busca sustituir superficies de concreto por áreas verdes.

Nuevo León participa en Jornada Nacional de Reforestación

Más de 300 personas participaron en las actividades realizadas en La Huasteca. Previo al inicio de la jornada, Samuel García también encabezó una rodada desde la entrada del paraje turístico hasta la Presa Rompepicos, en la que participaron más de 200 ciclistas.

A nivel nacional, la Jornada Nacional de Reforestación se llevó a cabo en los 32 estados, con participación en 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios.

La iniciativa contempla intervenir 32 mil 184 hectáreas y plantar 6.6 millones de árboles y plantas, con la participación de más de 235 mil personas.